فرقة قصر ثقافة الزعيم جمال عبدالناصر بأسيوط تقدم "في بيتنا مسرح"

تقدم فرقة قصر ثقافة الزعيم جمال عبدالناصر ببني مر التابع لفرع ثقافة أسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافي العرض المسرحي "في بيتنا مسرح" اليوم الجمعة في الثامنة مساء ويستمر حتى يوم 7 يونيو الحالي.



العرض المسرحي" في بيتنا مسرح" من تأليف هاني قدري ومن إخراج الفنان عبدالله حامد موسيقى وألحان أندرو صبحي واشعار ايمان نبيل استعراضات محمد عاطف عرائس ريهام حسين ديكور وملابس عبدالناصر احمد وبطولة مجموعة من مبدعي شباب المسرح بأسيوط.



العرض المسرحي يروي قصة ارتباط الأطفال بوسائل التواصل الاجتماعي وماهي سلبياتها وكيفية تحويل تلك السلبية الي إيجابيات والاستخدام الآمن للإنترنت وحماية المعلومات والطفل من أي اخطار إلكترونية وتحويلها الي إيجابيات في إطار مسرحي تعليمي اجتماعي.