شائعات الوسط الفني «موت وطلاق وزواج ومرض»

كل ما هو تحت الأضواء رغم بريق لمعته، هو فى مرمى النيران وله ثمن وضريبة، ومن أصعب الأثمان التى يدفعها الفنان هى الأخبار الكاذبة «الشائعات»، لما تسببه من إزعاج شديد لدى كل من يحيط بالفنان من الأهل والأصدقاء والمحبين والأسرة، وهو ما يمثل الكثير من الأعباء والضغوط النفسية التي يمر بها صاحب الحظ السيئ من الشائعة، وكعادة الوسط الفنى طوال الوقت هو محط أنظار الجميع، والأرض الخصبة لأيادى مروجي زراعة الكذب والشائعات، وفى التقرير التالى نرصد لكم أبرز أسماء الفنانين الذين نالت منهم الشائعات.



هنأ الوسط الفنى والمتابعون والجمهور فى الساعات الأخيرة، الفنانة حورية فرغلى بخبر خطبتها على الإعلامى العراقى نزار الفارس، بعد أن أعلنت المذيعة ريهام سعيد أن نزار خصها بخبر الخطبة والإعلان رسمياً من خلال برنامجها.

وبعد أن انهالت مباركات المتابعين والوسط الفنى للفنانة حورية فرغلى، ظهرت الأخيرة ونفت الخبر وأعلنت مقاضاة نزار على تلك الشائعة، وأكدت أنها لا تعرفه ولم تره سوى ذلك اليوم، وأنه فعل ذلك ربما كى يتصدر «الترند».

من جانبه؛ علق الإعلامى نزار الفارس على نفى حورية، أن الأخيرة كانت فى حالة نفسية سيئة وأنها بعد عمليات التجميل والسن لا تتوقع أن ترتبط رغم استعدادها لذلك، وهو قال لها لو تقدم لخطبتها على الهواء هل ستوافق، قالت «نعم»، وهو ما حدث، وبالفعل قمنا بالرقص، وادعى نزار أن حورية هى من استغلته وليس العكس.



رانيا يوسف وأحمد الفيشاوي

انتشرت فى الفترة الأخيرة شائعة ارتباط الفنانة رانيا يوسف بالفنان أحمد الفيشاوي، وأثناء استضافة الفنانة رانيا يوسف فى أحد اللقاءات التلفزيونية نفت الشائعة وعلقت «أحمد ده طفل، ده أخويا وبحبه جداً وفنان موهوب جداً، لكن الإشاعات طلعت عشان يمكن شكلنا لايق على بعض، أحمد دمه خفيف وبيحب يهزر».



ارتباط أنغام و«ثري عربي»

انتشرت فى الأيام القليلة الماضية «شائعة» ارتباط المطربة المصرية أنغام بإحدى الشخصيات العربية، وهو ما نفته أنغام وتجاهلت الشائعة، وعلقت «أنا مش فاضية للارتباط ومشغولة طول الوقت»، ونشرت على صفحتها الشخصية بعد انطلاق الشائعة، صور وفيديو لأغنيتها «سيبك أنت»، فى رسالة ضمنية منها بالتجاهل التام للخبر الكاذب.



مي عز الدين وتامر حسني

قدم الثنائى الفنان تامر حسنى والفنانة مى عز الدين سلسلة أفلام «عمر وسلمى» بأجزائها الثلاث، والتى حققت نجاحاً كبيراً بين الجماهير وفى شباك تذاكر السينما، وظهرت من خلال العمل قصة حب وارتباط وزواج سلمى التى قدمتها الفنانة مى عز الدين بشخصية عمر، والتى قدمها تامر حسنى.

ونظراً للتفاهم والكيميا الفنية اللافتة للنظر بين النجمين، ولطبيعة الدور من تسلسل حب وزواج وتعاملات أسرية، طالت شائعة تعدت تامر حسنى ومى عز الدين الأوساط الفنية، بل ووصل الأمر لادعاء بداية قصة الارتباط وانتشرت بعدها بفترة أنباء عن الانفصال.

وعلقت مي عز الدين على تلك الشائعات أثناء استضافتها فى برنامج «١٠٠ سؤال» تقديم الإعلامية راغدة شلهوب «إحنا أصحاب جداً وحبيت تامر كأصحاب، وعلاقتنا غريبة جداً لأن بينى وبين تامر كيميا غريبة وزيادة عن اللزوم، وبين ضحك وهزار وكلام شبه بعض بالظبط، لكن شخصياتنا اللى جوانا مختلفة ١٨٠ درجة، وده اللى خلانا عارفين إن إحنا كأصحاب حلوين، لكن أكتر من كده الاختلافات بينا مش هتنفع».



وفاة علا غانم!!

ظهرت فى الأيام القليلة الماضية شائعة وفاة الفنانة علا غانم، وكعادة الوسط الفنى من أشهر الشائعات هى شائعات الوفاة، خاصة وأن الفنانة علا غانم كانت تتصدر الترند لوقت قريب بعد أزمتها الأخيرة من زوجها، والتى وصلت إلى حد التعدي والاعتداء واتهامات باختلاس، حتى مرت بآخر شائعة وهى وفاة الفنانة علا غانم.

نفت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى، شائعة وفاة الفنانة علا غانم، وأكدت النقابة لا صحة لتلك الأخبار المغلوطة، وأن الفنانة بخير والنقابة على تواصل مع جميع أعضائها.



«الزعيم» الأكثر تعرضًا للشائعات

من أكثر الفنانين تعرض لشائعة الوفاة هو الزعيم عادل إمام، وتعتبر تلك الشائعة هى الأسوأ وتسبب الإزعاج لكل المحبين والمحيطين بالفنان، إلى جانب الأثر النفسي السيئ له بشكل شخصي، وهو ما دفع الزعيم للرد عليها إحدى المرات بمداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب «عايزنى أموت ليه، ليه كده، أنا كويس وهما شوية برد وأنا فى البيت وكويس».



ولم يسلم الزعيم على ذلك حتى يتم إطلاق العديد من الشائعات الفترة الأخيرة، وأبرزها إصابة الزعيم بمرض «ألزهايمر»، وهو ما أحدث الكثير من الجدل للنجم الأهم فى الوطن العربى، حتى ظهر أخيراً فى عيد ميلاده الأخير منذ أيام قليلة بمداخلة هاتفية مع الإعلامى شريف عامر، وهو ما طمأن جمهوره وأسعدهم كثيراً، وأطفأ نيران الشائعات التى تسعى طوال الوقت النيل منه.



شائعة وفاة «العمدة»

«العمدة» الفنان القدير صلاح السعدني، لم يسلم من شائعة الوفاة هو الآخر، حيث عانى منها كثيراً وعلى فترات متباعدة، فابتعاد الفنان الكبير عن الأعمال الفنية ساهم فى إطلاق الشائعات حوله، مما جعل نجله الفنان أحمد السعدنى من الرد على تلك الشائعات بكل الصور.

وعلق أحمد السعدنى فى إحدى المرات على شائعة وفاة والده بالفيديو ليطمئن الجماهير على العمدة «أنا لسه صاحى من النوم، والعمدة بخير ومينفعش الصفحات تطلع إشاعات كده وخلاص على الناس».

وعلق أيضاً أحمد السعدنى فى لقاء تلفزيونى فى برنامج «حبر سرى»، ليرد على شائعة وفاة والده «عندنا عدم تحرى الدقة من الاخبار ده سبب، وعندنا ناس بتحب تدور على الترند ده سبب تانى، ومره صفحة أكرم حسنى الرسمية نزلت الخبر، وهو اتصل واعتذر وقالى الأدمن».



أحمد حلمى ومنى زكى

أحد أهم ثنائيات الوسط الفنى الفترة الأخيرة، وهو ما ساهم بشكل كبير فى أن يتحول الثنائى لأرض خصبة للشائعات وانتشار الأخبار الكاذبة، ومن أشهر الشائعات التى واجهت الثنائى ولأكثر من مرة «شائعة الانفصال»، والتى اعتاد عليها كلاهما بسبب كثرة تكرار الخبر، وأكدت منى ذكى فى أحد اللقاءات التلفزيونية «كنت فى الأول بيزعجنى جداً الكلام ده، بعد كده التجاهل أفضل، عشان لما بنرد الموضوع بيكبر».

واعتاد حلمى طوال الوقت على دعم منى ذكى زوجته إما من خلال التكريمات وحضوره معها، أو الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي لدعم زوجته.



إيمى سمير غانم وحسن الرداد

حقق الثنائى الفنى حسن الرداد وإيمى سمير غانم، نجاحاً فنياً كبيراً من خلال الكثير من الأعمال الفنية، والتى اختتمت المسيرة الفنية بالزواج بينهما.

وبسبب النجاح بعد الزواج بنفس الثنائية الفنية، انتشرت فى فترة شائعة انفصال الفنان حسن الرداد عن زوجته الفنانة إيمى سمير غانم، والتى رد عليها الرداد خلال لقاء تليفزيوني «دى من الحاجات اللى لما مردتش عليها، كبرت وتحولت لشائعة كبيرة، والمواقع فضلت تكتب وكل الناس بتتكلم، بدأت أطلع أنفى وأرد وعايز أقول حاجه هنا أنا من وأنا لسه برتبط بإيمى طلعت إشاعات كتير، ولما أعلنت طلع شائعات كتير، رغم أن تعاملات الأسر بتتكلم لى فى تفاصيل ولازم وقت، لكن الإشاعات بتدخل طول الوقت».