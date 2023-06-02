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الجمعة 02 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مات بالشنق.. طلب التحريات في كشف غموض العثور على جثة شاب بأبو النمرس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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"حالة من الرعب والفزع، تملكت الأهالي حين شاهدو جثة شاب، عليها آثار شنق فوق سطح أحد المنازل" كلفت جهات التحقيق بالجيزة، رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة في العثور على جثة شاب بها آثار خنق فوق سطح أحد المنازل بأبو النمرس، عقب مناظرة الجثة وإجراء الكشف الظاهري عليها وبيان سبب الوفاة.


كسر بالرقبة
وتبين من التقرير المبدئي للكشف الظاهري لجسد الشاب المتوفي، وجود آثار خنق حول القبة وكسور في فقراتها، كما أنه لا يوجد إصابات ظاهريه على الجسد.
وأمرت جهات التحقيق بتفريغ الكاميرات بمحيط موقع الحادث، وسؤال شهود العيان القريبين من مسرح الجريمة، لمعرفة ملابسات الحادث.


جثة فوق السطح 
تلقى الرائد مصطفى رشوان رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من الأهالى بوجود جثة أعلى سطح منزل بقرية شبرامنت بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتم فرض كردون أمني، وعثر على جثة شخص مخنوق، ونقلت الجثة لمستشفى شبرا منت تحت تصرف النيابة، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

العثور على جثة شاب مات بالشنق ابو النمرس