مطار سوهاج الدولي يحصل على شهادة الأيزو الدولية





حصل مطار سوهاج الدولي علي شهادة الايزو الدولية (ISO 9001-2015) المعتمدة من هيئة القياسات العالمية بواسطة الشركة المانحة SGS المتخصصة في مجال تطبيق معايير أنظمة السلامة والجودة الشاملة .

هنأ المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية العاملين بمطار سوهاج الدولي والشركة المصرية للمطارات بهذه الشهادة والتي تأتي تطبيقا لسياسات وزارة الطيران المدني والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للعملاء والمسافرين بجميع المطارات المصرية في سبيل دعم وزيادة أعداد السائحين،

وقال محروس أن الشهادة تعد اعترافا بتطبيق مطار سوهاج الدولي لأسس ومبادئ الجودة الشاملة وفق خطط تطوير منظومة المطارات المصرية .

جدير بالذكر أن نظام إدارة الجودة آيزو 9001 يساعد على مراقبة مستوى الجودة وإدارة العمليات و يعد من أكثر معايير إدارة الجودة انتشاراً في العالم، كما أنه يساعد على تطوير آلية أداء الأعمال في مختلف المجالات.