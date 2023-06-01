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الجمعة 02 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فعاليات شعبية ورسمية تزهو بزفاف ولي العهد الأردني

جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات
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عبرت فعاليات شعبية ورسمية من موقع الاحتفال الرئيسي بزفاف ولي العهد الأردني  الأمير الحسين والأميرة رجوة الحسين في محافظة مادبا عن زهوها وفرحتها بزفاف الأمير الشاب الذي أدخل الفرح لكل بيوت الأردنيين.

وقال مدير إدارة مياه مادبا طعمة طاشمان، إن مشاعر الفرح بزفاف ولي العهد الأمير الحسين التي عبر عنها الحضور اليوم وعلى مدار الأيام الماضية تظهر حالة التلاحم والمحبة بين القيادة والشعب التي تترسخ كل يوم لتشكل حالة فريدة من نوعها محل فخر واعتزاز كل الأردنيين.
وأشار عضو مجلس محافظة مادبا سالم الهروط، إلى أن الأردنيين يعيشون حالة فرح وزهو بزفاف ولي العهد من خلال مواكب الأفراح وتزيين الساحات والبيوت والمركبات التي تعبر عن الوفاء والإخلاص للقيادة الهاشمية والاعتزاز بأميرنا الشاب الأمير الحسين ولي العهد.

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