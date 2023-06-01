صور.. 70 عارضاً يشاركون في معرض الأعمال الخضراء بالأقصر

انطلقت بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، فعاليات الدورة الثانية لمؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء، والذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "منظمة اليونيدو – مشروع النمو الأخضر الشامل بمصر" وتستمر على مدى يومين، في إطار تعزيز دور المنظمة لدعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في مجال الاقتصاد الأخضر، تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

يقام المؤتمر في إطار تعزيز دور المنظمة لدعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، المتخصصة في مجال الاقتصاد الأخضر بصعيد مصر والذي بدأ منذ عام 2014.

حضر افتتاح الفعاليات، كلا من محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، والسفير هشام بدر منسق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية، والوزير مفوض عمرو هزاع ممثل وزارة التجارة والصناعة ، واللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، وأحمد رزق نائب ممثل اليونيدو ومسئول مكتب اليونيدو الإقليمي في مصر، والدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزي للخدمات الغير مالية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحمد معتمد، مساعد وزير البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي ممثل وزارة البيئة، ودعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وميشال هرارى نائب رئيس مكتب التعاون الدولي بسفارة سويسرا في مصر.

وأثنى نائب محافظ الأقصر، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر على اختيار مدينة الأقصر لما لها من تاريخ وحضارة، كما أنها تدعم وبقوة الاقتصاد الأخضر لتحسين الوضع الاقتصادي بالإضافة إلى الحد من المخاطر البيئية مما يؤدي إلى تحسين اقتصاديات الإنسان، مشيراً إلى ان الاقتصاد الأخضر هو نموذج للتنمية الاقتصادية على أساس التنمية المستدامة لإنشاء مجتمع وبيئة نظيفة ترفع من المستوى الاقتصادي وتدفع المجتمع نحو حياة أفضل، وتحافظ على موازنة البيئة من جميع أشكال التنوع البيئي.

كما قام نائب محافظ الأقصر بتفقد معرض الأعمال الخضراء الذي يقام على هامش المؤتمر، وبه عروضاً تقديمية من قِبل الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بمحافظتي قنا والأقصر من خلال الخدمات المالية وغير المالية والفرص والتحديات في تبنى التقنيات الذكية للمناخ .

وتنعقد فعاليات المؤتمر، تحت رعاية محافظة الأقصر ووزارتي التجارة والصناعة، والبيئة، ممثلين عن عدد من الشركاء الإستراتيجيين منها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وجهاز تنمية الصعيد، ومركز تحديث الصناعة، وغرفة الصناعات الغذائية بإتحاد الصناعات المصرية.

يشارك بالمعرض 70 عارضاً متخصصون في عدد من المجالات، كما يشارك في مؤتمر الأعمال الخضراء نحو 300 شركة وبنوك ومستثمرين وجهات عامة، إلى جانب الشركاء الإستراتيجيين في قطاعات الاقتصاد المعنية بالزراعة المستدامة والإنتاج الغذائي وإدارة المخلفات والطاقة المستدامة والطاقة الشمسية.

يستهدف مؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء في دورته الثانية تسليط الضوء على التحديات التي تواجه هذا القطاع وتعزيز الميزة التنافسية في مصر، للنهوض بهذا القطاع لتحسين المنتج المصري، والمساهمة في الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز النمو والإنتاجية وخلق فرص عمل مع الحفاظ على البيئة في نفس الوقت.

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