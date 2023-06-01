لوكاشينكو: الوضع العسكري السياسي حول رابطة الدول المستقلة يزداد تفاقما

أعلن رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم /الخميس/ أن الوضع العسكري السياسي حول رابطة الدول المستقلة يزداد تفاقما، مشيرا إلى تزايد عسكرة دول الناتو والتركيز غير المسبوق لقواته قرب حدود الرابطة.

وقال لوكاشينكو خلال اجتماع مجلس رؤساء استخبارات الرابطة، إن:"أحد التهديدات الرئيسية هو التأثير المعلوماتي النفسي ونشر الأكاذيب لتقويض سمعة دول الرابطة على الساحة الدولية، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم".

وكشف لوكاشينكو عن إعداد الغرب لسيناريو تغيير السلطة في بلاروسيا بالقوة.

من جانبه، أكد رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، أن واشنطن ولندن تعملان بجدية لتفكيك دول الرابطة، مشيرا إلى أن الغرب يحرض مولدوفا على المشاركة في الصراع بأوكرانيا.