تعرف على قائمة بيراميدز لمواجهة فيوتشر في الدوري

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز قائمة الفريق لمباراة فيوتشر في الدوري الممتاز.

ويلتقي بيراميدز مع فيوتشر في التاسعة والنصف من مساء الجمعة على استاد الدفاع الجوي، في إطار لقاءات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول الدوري برصيد 58 نقطة بينما يمتلك فيوتشر 54 نقطة يحتل بها المركز الثالث.

ويغيب عن صفوف بيراميدز عدد من النجوم ابرزهم عبدالله السعيد ورمضان صبحى واسامة جلال للإصابة.

وجاءت قائمة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد دعدور - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي - محمد الشيبي - كريم حافظ - علي جبر

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد صادق - وليد الكرتي - محمود صابر - هشام محمد

خط الهجوم: دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي