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الجمعة 02 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

"الخطيب" و"صبحي" يقصان شريط افتتاح فرع الأهلي بالقاهرة الجديدة

افتتاح الخطيب ووزير
افتتاح الخطيب ووزير الرياضة
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انطلقت مراسم حفل افتتاح فرع النادي الأهلي بالقاهرة الجديدة بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وقراءة ما تيسر من القرآن الكريم، وذلك عقب قيام الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، برفقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بقص شريط الافتتاح.

حضر حفل الافتتاح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجديدة، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية، واللواء أ.ح وليد عارف، مدير إدارة الأشغال العسكرية، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة النادي، ولفيف من المسئولين والقيادات المختلفة ورجال الصحافة والإعلام.

وقد بدأ توافد الحضور من الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، وكان في استقبالهم الدكتور سعد شلبي المدير التفيذي للنادي.

يشهد فرع الأهلي بالتجمع الخامس طفرة هائلة على المستويين الإنشائي والخدمي، سواء فيما ‏يتعلق بالمبنى الاجتماعي على مسطح 1000 متر، والذي تم تصميمه على أحدث مستوى، إلى جانب مبنى ‏غرف خلع ملابس، ‏ومبنى أكاديمية الكرة‏، إضافة إلى ملاعب كرة السلة وكرة اليد ‏والكرة الطائرة، والتي تم الانتهاء منها، مع استخدام أحدث الأرضيات ‏المعتمدة من الاتحادات الدولية، هذا إلى جانب ملاعب الخماسي ‏وملعبي نجيل صناعي ‏للأكاديمية، كما تم الانتهاء من منطقة «أكوا بارك» ألعاب مائية بالنادي وكافة المنشآت.

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