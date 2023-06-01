وصول الأمير وليام وزوجته كيت إلي الأردن لحضور حفل زفاف ولي العهد

انطلق حفل الزفاف الملكي الأردني المرتقب، اليوم الخميس، بالإعلان عن وصول الأمير البريطاني وليام وزوجته كيت لحضور حفل زفاف ولي العهد الأمير حسين وعروسه السعودية، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

وأكدت وسائل إعلام أردنية حضور أفراد العائلة المالكة البريطانية حفل الزفاف.

وبدأت الوفود الرسمية الوصول إلى الأردن، أمس الأربعاء، لمشاركة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لحضور زفاف نجله وولي عهده الأمير الحسين.

وكان من ضمن أول الواصلين ملك ماليزيا وزوجته والوفد المرافق له، كما وصل الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد إلى العاصمة الأردنية عمان، لحضور الحفل وبدعوه من الملك عبد الله الثاني.

ومن المتوقع بحسب ما أفادت مصادر مقربة من القصر الملكي لـ"سكاي نيوز"، أن الزفاف سيحضره ما يزيد عن 1700 شخصية من أفراد العائلة المالكة الأردنية ورؤساء الدول العربية والأجنبية وكبار المسؤولين، من أبرزهم الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، وعدد من حكام الإمارات، إلي جانب شخصيات إماراتية بارزة، إضافة إلى ولي عهد سلطنة عمان وزير الثقافة والشباب والرياضة، ذي يزن بن هيثم آل سعيد، والشيخة موزا بنت ناصر، والدة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

كما أكدت المصادر حضور السيدة الأمريكية الأولى زوجة الرئيس الأمريكي جيل بايدن، وملك هولندا فيليم ألكساندر والملكة ماكسيما وكاترينا أماليا، وريثة العرش الهولندي، إلى جانب الأميرة فيكتوريا وريثة عرش السويد، وزوجها الأمير دانيال.

وتابعت المصادر أنه سيكون من بين الحضور الأميرة اليابانية هيساكو من تاكامادو وابنتها الكبرى الأميرة تسوجوكو، إلى جانب الأميرة مارجريتا الوصية على عرش رومانيا وزوجها الأمير رادو، والأمير سباستيان الابن الأصغر لدوق لوكسمبورج الأكبر هنري والدوقة ماريا تيريزا.

ومن المتوقع أيضا أن يكون من بين الحضور ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس برفقة زوجته الملكة صوفيا، وملك بلجيكا فيليب برفقة ابنته ولية العهد ودوقة برابانت الأميرة اليزابث، وولي عهد النرويج الأمير هاكون، بالإضافة إلى ولي عهد الدنمارك فريدريك والذي سيحضر برفقة زوجته الأميرة ماري.