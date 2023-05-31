"التضامن" تكشف آلية صرف تعويضات متضرري حريق كوم أمبو

كشف محمد يوسف، مدير التضامن الاجتماعي في أسوان، موقف الخسائر المادية والمعنوية من حريق كوم أمبو، لافتا إلى أنه لا خسائر في الأرواح.

وتابع محمد يوسف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «صدى البلد»: عرضنا الأمر على وزيرة التضامن الاجتماعي، وتم اعتماد صرف 30 ألف جنيه (20 ألفا من الوزارة و10 آلاف من بنك ناصر) لكل محل وشقة متضررة من حريق كوم أمبو.

ونوه مدير التضامن الاجتماعي في أسوان أن موعد الصرف سيكون عقب محضر الشرطة وجهات التحقيق، معلقا: «المحلات تدمرت بالكامل وفق ما تم معاينته، وسيتم تقديم المساعدات العينية للمتضررين في أقرب وقت».