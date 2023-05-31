الجهاز الفني للفراعنة يتابع مباريات الدوري

طلب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، من جهازه المعاون متابعة مباريات اليوم الاربعاء بالدوري الممتاز وتقديم تقرير وافي عن اللاعبين الذي يتابعهم الجهاز الفني للفراعنة.

يأتي ذلك ضمن خطة استعدادات المنتخب للمعسكر المقبل، المقرر أن يواجه الفراعنة خلاله منتخب غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية كوت ديفوار.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، أسماء القائمة المبدئية للاعبين المحترفين، استعدادًا لمعسكر شهر يونيو المقبل الذي يتخلله مباراتين، الأولي يوم 14 يونيو أمام غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2023"، والمباراة الثانية أمام جنوب السودان في لقاء ودي باستاد القاهرة يوم 18 من نفس الشهر.