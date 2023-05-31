عبدالحميد بسيونى بديلا لـ النحاس في قيادة طلائع الجيش

تعاقد نادي طلائع الجيش مع عبدالحميد بسيونى ليكون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، خلفا للمدير الفني السابق عماد النحاس، وقرر تعيين أحمد صالح مدربا عاما وياسر على مدرب مساعد.

وأعلن طلائع الجيش تعيين بسيوني من أجل تصحيح مسار الفريق في الدوري الممتاز، بعد النتائج المخيبة التي حققها الفريق في الفترة الماضية حيث يحتل المركز السابع عشر فى جدول ترتيب الدورى المصري برصيد 26 نقطة، جمعهم من 5 انتصارات و11 تعادل و13 هزيمة.

ونجح بسيوني في وقت سابق في قيادة الطلائع في وقت سابق للتتويج ببطولة السوبر المصري علي حساب الأهلي كما حقق نتائج متميزة مع الفريق ببطولة الدوري.

وأنهى طلائع الجيش عقد عماد النحاس بالتراضي بسبب تراجع النتائج الفترة الأخيرة، بعدما قاد الفريق فى 16 مباراة بواقع 12 مباراة فى الدورى ومباراتين فى البطولة العربية ولقاء بكأس الرابطة ولقاء بكأس مصر، حيث حقق الفوز فى 3 مواجهات وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 8 مباريات.

وخرج الطلائع مع النحاس من بطولة كأس الرابطة لصالح فيوتشر كما خرج من منافسات البطولة العربية لصالح أهلى بنى غازى الليبى، بينما تأهل لدور الستة عشر بكأس مصر.