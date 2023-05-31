الأولى على إعدادية القاهرة: حلمي "طب عين شمس".. وتكشف سر تفوقها لـ"البوابة نيوز".. شاهد

كشفت الطالبة منة الله شريف محمد، الأولى على المرحلة الإعدادية بمحافظة القاهرة، والحاصلة على مجموع 280 درجة، عن سر تفوقها، وعن خطتها وطموحها للمستقبل.

وأوضحت في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أهم النقاط التي قمت بالتركيز عليا اثناء المذاكره هي: أسئلة بم تفسر، واسئلة ما النتائج المترتبه على وذلك تحديدا في مادتي العلوم والدراسات الاجتماعية، وكذا القصة في اللغه العربية، وسؤال البرجراف في اللغه الانجليزية، وفي مادة الرياضيات تم التركيز عليها بالكامل لأن الهندسة تحتاج لمجهود كبير.

وعن طموحها وقدوتها، قالت إنها ترغب في الالتحاق بمدارس المتفوقين STEM

والالتحاق بشعبة علمي علوم وتتمنى مستقبلا في الالتحاق بطب عين شمس.

وتابعت، ان قدوتها في الحياة هو والدها الذي يعمل في مجال الهندسة وانجازاته في تخصص.

وحول الدروس الخصوصية، أكدت أنها لم تعتمد على الكتاب المدرسي اعتماد كامل ولكن في النقاط التي لم تكون واثقة منها داخل الكتاب الخارجي.

وعلقت “منة الله”، على ما يحدث في لجان الامتحانات من تداول الامتحانات والأسئلة للغش، انها تستنكر وتستاء لما كان يحدث من غش في اللجان لما له من اثر سلبي على الطالب، ويساوي الطالب المجتهد والمتفوق بالطالب المهمل والغشاش.