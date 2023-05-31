غياب حجازي وحامد احتياطيًا.. تشكيل اتحاد جدة أمام الطائي بالدوري السعودي

أعلن البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لفريق اتحاد جدة، الذي يضم بين صفوفه الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة الطائي، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثلاثين والأخيرة من بطولة دوري روشن (الدوري السعودي).

ويستضيف اتحاد جدة، اليوم الأربعاء، نظيره الطائي بملعب الجوهرة المشعة، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويغيب مدافع المنتخب الوطني أحمد حجازي عن التشكيل الأساسي للإصابة، فيما تواجد طارق حامد على مقاعد بدلاء العميد، بعد عودته وتعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

تشكيل اتحاد جدة

مارسيلو جروهي، عمر هوساوي، أحمد شراحيلي، أحمد بامسعود، مدالله العليان، برونو هنريكي، ايجور كورنادو، هارون كمارا، هيلدر كوستا، رومارينيو، عبدالرزاق حمدالله.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: عبدالله الجدعاني، مروان الصحفي، عبدالكريم مغربي، عبدالعزيز البيشي، مهند الشنقيطي، عبدالرحمن العبود، طارق حامد، حمدان الشمراني، محمد الصيعري.

ويقيم الاتحاد، الليلة احتفالية كبرى على ملعب الجوهرة المشعة، احتفالًا بتتويج الفريق بلقب الدوري السعودي في الموسم الجاري 2022-2023.

وحسم اتحاد جدة، لقب الدوري السعودي رسميًا قبل أيام، بعد الفوز على الفيحاء بثلاثية نظيفة.

ويتصدر اتحاد جدة جدول ترتيب دوري روشن (الدوري السعودي) برصيد 69 نقطة، فيما يأتي الطائي ثامنًا وفي رصيده 34 نقطة.