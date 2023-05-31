إصابة طفل بطلق نارى فى البطن أثناء مشاجرة بين عائلتين بالبساتين

سيطرت أجهزة أمنية بالقاهرة على مشاجرة أسفرت عن أصابة طفل بطلق نارى أسفل البطن بمنطقة البساتين. تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة النارية وسقوط مصاب بمنطقة شارع الجزائر بمنطقة البساتين.

وعلى الفور أنتقلت الأجهزة الأمنية وتبين نوب مشاجرة بين مالك عقار وجيرانه بسبب ركن كاوتش سيارة أمام محل بالعقار، وقام كلا منهم بالاتسعانة بأنصاره فقام الطرف الأول باخراج طبنجة وأطلق النار مما تسبب فى اصابة طفل بطلق نارى أسفل البطن وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج والقلى القبض على المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.