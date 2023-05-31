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الخميس 01 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أستاذ تمويل: الاستثمار المحلي قاطرة التنمية

الدكتور هشام إبراهيم
الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار
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أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن الصناعة أساس التقدم في مصر، ولكن هذا القطاع مازال يواجه مشكلات تعوق الاستثمار، لذا تعمل الدولة على حل مشاكل القطاع.

وقال إبراهيم، خلال لقاء ببرنامج "مال وأعمال"، عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء: "يجب الاستفادة من كل ما بذل من إعادة تأهيل البنية الأساسية والمجتمع المصري، وما أنفق في إطار البنية الأساسية يلبي احتياجات المستثمرين لعشرات السنوات القادمة، وآن الأوان أن نستفيد بكل ما أنفق.

وتابع أستاذ التمويل والاستثمار، أن الاستثمار المحلي هو قاطرة التنمية، مشيرًا إلى أن ترؤس رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للاستثمار يعكس جدية الدولة وأهمية ملف الاستثمار للدولة .

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