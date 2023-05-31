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الخميس 01 يونيو 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على سائق وصديقه ظهرا فى فيديو أثناء قيادة سيارة برعونة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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القت اجهزة الأمن بالقاهرة القبض على سائق وصديقه ظهروا فى فيديو أثناء قيادة سيارة بطريقة خطرة فى مدينة بدر.

تعود الواقعة عقب رصد تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام قائد سيارة "نصف نقل" بالقيادة وهو جالس أعلى الباب الأمامى وأخر متواجد بالصندوق الخلفى للسيارة ، حال سيرها بدائرة قسم شرطة بدر ، معرضاً حياته والمواطنين للخطر .
بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهما (شخصين - مقيمان بمحافظة القليوبية)،وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وتبين سلامة التراخيص.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة الأمن بالقاهرة القبض علي سائق تداول مقطع فيديو