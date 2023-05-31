وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط|، حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – كفر البطيخ – فارسكور - كفر سعد) وأقسام شرطة (أول دمياط – رأس البر - السرو) ..أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
ضبط 7 قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 10,250 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 18 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 7 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جرام - 2 فرد محلى - عدد من الطلقات النارية ) بحوزة (10 متهمين "لعدد 8 منهم معلومات جنائية").
تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
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حملة أمنية بدمياط لضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة
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وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط|، حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – كفر البطيخ – فارسكور - كفر سعد) وأقسام شرطة (أول دمياط – رأس البر - السرو) ..أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط|، حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – كفر البطيخ – فارسكور - كفر سعد) وأقسام شرطة (أول دمياط – رأس البر - السرو) ..أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: