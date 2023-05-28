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الأحد 28 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على تشكيل إنبي أمام فيوتشر في الكأس

إنبي
إنبي
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي بقيادة تامر مصطفى عن التشكيل الذي سيخوض به فريقه مباراة فيوتشر بعد قليل باستاد بتروسبورت في إطار مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

ويضم التشكيل كل من:
حراسة المرمى:  عبد العزيز البلعوطي 
خط الدفاع : مروان داود  - أحمد كالوشا - خالد رضا - أحمد عيد.

خط الوسط : عبد الرحمن عماد   - مصطفى شكشك - سيف الخشاب - مودي ناصر - أحمد نادر حواش.

خط الهجوم : كريم الطيب.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، رضا السيد ومحمد حمدي وأحمد العجوز ومحمد حامد وأحمد يوسف وأحمد اوفا وأحمد صبيحة وإبراهيم جلال ورفيق كابو.

كاس مصر إنبى فيوتشر استاد بتروسبورت تامر مصطفى