ads
الأحد 28 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تعليم الوادي الجديد تعدل نتيجة الشهادة الإعدادية بعد إضافة أسماء سقطت سهوا من الكنترول

وزير التعليم يعتمد
وزير التعليم يعتمد نتيجة اعدادية الوادي الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عدلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، منذ قليل، تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية بعد إضافة أسماء بعض الطلاب سقطت سهوا من جهاز الحاسب الآلي “الكنترول”.

وكان قد شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتماد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ بنسبة نجاح بلغت ٩١.٨ ٪، وذلك على هامش زيارته للمحافظة، صباح اليوم، بحضور المهندس سيد عبد العزيز وكيل التربية والتعليم بالمحافظة.

وقام الوزير والمحافظ في إتصال هاتفي، بتقديم التهنئة للطالبة رفيدة أشرف عبد الوهاب من مدرسة القلمون الإعدادية الحاصلة على المركز الأولى على مستوى المحافظة، متمنيًا لها دوام التفوق والنجاح. 

كما قدم وزير الإتصالات التهنئة أيضًا للطالبة، معلنًا عن منح الطالبة خط انترنت مجاني لمدة ٣ سنوات، تقديراَ من الوزارة لتفوقها وتشجيع المتفوقين بكافة المجالات.

0001
0001
0002
0002
0003
0003
0004
0004
0005
0005
0006
0006
0007
0007
0008
0008
0009
0009
0010
0010
0011
0011
0012
0012
0013
0013
0014
0014
0015
0015
0016
0016
0017
0017
0018
0018
0019
0019
0020
0020
0021
0021
0022
0022
0023
0023
0024
0024
0025
0025
0026
0026
0027
0027
0028
0028
0029
0029
0030
0030
0031
0031
0032
0032
0033
0033
0034
0034
0035
0035
0036
0036
0037
0037
0038
0038
0039
0039
0040
0040
0041
0041
0042
0042
0043
0043
0044
0044
0045
0045
0046
0046
0047
0047
0048
0048
0049
0049
0050
0050
0051
0051
0052
0052
0053
0053
0054
0054
0055
0055
0056
0056
0057
0057
0058
0058
0059
0059
0060
0060
0061
0061
0062
0062
0063
0063
0064
0064
0065
0065
0066
0066
0067
0067
0068
0068
0069
0069
0070
0070
0071
0071
0072
0072
0073
0073
0074
0074
0075
0075
0076
0076
0077
0077
0078
0078
0079
0079
0080
0080
0081
0081
0082
0082
0083
0083
0084
0084
0085
0085
0086
0086
0087
0087
0088
0088
0089
0089
0090
0090
0091
0091
0092
0092
0093
0093
0094
0094
0095
0095
0096
0096
0097
0097
0098
0098
0099
0099
0100
0100
0101
0101
0102
0102
٢٠٢٢ اتصال ٢٠٢٣ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم التربية والتعليم