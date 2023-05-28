حماس وجدية في تدريب الزمالك استعدادا لمواجهة الطلائع.. صور

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، اليوم الأحد، تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين.

من تدريب الزمالك

وعقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش مران الأبيض اليوم الأحد، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشهدت الجلسة حديث مطول بين المدير الفني واللاعبين حول بعض المواقف الفنية المراد تنفيذها خلال مواجهة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري.

من تدريب الزمالك اليوم

وحرص المدير الفني للفريق على تحفيز اللاعبين بالحديث عن مكانة الزمالك الكبيرة، و طالبهم ببذل أقصى جهد للظهور بالشكل الذي يليق باسم القلعة البيضاء .

وواجه فريق الزمالك صعوبات كبيرة على المستوى الفني هذا الموسم، حيث لم يتوج الفريق باى بطولة، وودع الزمالك بطولة دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات، كما ودع بطولة كأس مصر عن النسخة الأخيرة أمام بيراميدز من نصف النهائي، وخسر السوبر المصري أمام الأهلي، وانسحب من السوبر المصري بنسخته الأخيرة أيضا وشارك بدلا منه فريق بيراميدز، بينما في الدوري يأتي في المركز الرابع حتى الآن.