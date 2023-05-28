هشام حطب: فتحنا ملف التجنيس مع الاتحادات واللجنة الأولمبية الدولية

قال هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية إن مشكلة تجنيس اللاعبين تعتبر من أهم الملفات التي تعاني منها معظم الدول في الرياضة، خاصة أن هناك بعض اللوائح الخاصة ببعض الاتحادات الدولية تسمح بالتجنيس للاعبين بإجراءات سهله.

وأكد “حطب” في تصريحات رسمية أن اللجنة الأولمبية المصرية فتحت هذا الملف من أجل إعداد دراسة شامله ومراجعة جميع اللوائح الدولية الخاصة بالاتحادات الدولية في جميع الرياضات من أجل تحديد المقترحات وعرضها على الاتحادات الدولية المختلفة وعلى اللجنة الأولمبية الدولية من أجل السيطرة على هذه الظاهرة الدولية خلال الفترة القادمة.

وأشار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية إلى أن واقعة أحمد بغدودة لاعب منتخب المصارعة أمام مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية وهناك متابعة واتصال مع مجلس إدارة اتحاد المصارعة المصرية من أجل دراسة الموقف كاملا واتخاذ الاجراءات المناسبة وأيضا دراسة كافة الأمور وهدف جميع المتواجدين في المنظومة الرياضة المصرية هو الحفاظ على اللاعبين وتوفير الإمكانيات المناسبة لهم من أجل الإستقرار والتركيز في التدريبات والمنافسات فقط للحفاظ على الطفرة الرياضة التي تحققت خلال السنوات الحالية بفضل التعاون التام بين اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية بفضل دعم ومساندة الدولة المصرية في الفترة الحالية وهو الدعم الغير محدود بفضل رعاية فخامة رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين إهتمام غير محدود كان نتيجته الانجازات التي تتحقق في الفترة الحالية ورفع راية مصر عالية في جميع المحافل الدولية.

وشدد المهندس هشام حطب، على توفير الدعم في توقيته ووفقا لاحتياجات الاتحادات الرياضية وفقا للخطط التي تم وضعها من أهم الملفات التي تنهي أزمات الاتحادات وتساعد في دعم اللاعبين وتنفيذ البرامج الخاصة بهم للحفاظ على ما تم الوصول له من نجاحات خلال الفترة الحالية.