إقلاع أول طائرة ركاب صينية الصنع في رحلتها التجارية الأولى

عرضت فضائية يورونيوز مقطع فيديو لأقلاع أول طائرة ركاب صينية الصنع من طراز "سي 919"، اليوم الأحد ، في رحلتها التجارية الأولى، مما يمثل نقلة نوعية للصين الساعية لمنافسة الغرب في هذا المجال.

وتأمل بكين أن تنافس طائرتها "سي 919" الطرازات الغربية الشهيرة مثل "بوينغ 737 ماكس" و"ايرباص ايه 320".

واستثمرت الصين بكثافة لإنتاج هذه الطائرة محليا في إطار سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال التقنيات الرئيسية.

وقالت قناة "سي سي تي في" التلفزيونية الرسمية "في المستقبل، سيكون معظم الركاب قادرين على اختيار السفر عبر طائرات كبيرة مصنعة محليا".

ووصلت رحلة شركة "ايسترن ايرلاينز" الصينية رقم "ام يو 9191" من مطار هونغكياو في شنغهاي "بسلاسة" إلى مطار بكين بعيد الساعة 14,30، قبل 40 دقيقة من موعدها المحدد، بحسب "سي سي تي في".

وأظهرت لقطات الركاب يخرجون من الطائرة ويدخلون الصالة، قبل أن يقوم عشرات الموظفين والمسؤولين بالتقاط الصور في حفلة قصيرة عند المدرج.

وقال مسافر للقناة التلفزيونية إن الرحلة "كانت سلسلة جدا ومريحة ولا تنسى".

وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام حكومية عشرات الركاب وهم يحتشدون في مطار شنغهاي استعدادا لركوب الطائرة البيضاء الضيقة البدن صباح الأحد، وقالت إنها ستقل 130 راكبا.