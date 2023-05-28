بالصور.. هيفاء وهبي من حفلها بمصر "أهلا بالقاهرة"

نشرت الفنانة هيفاء وهبى على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، أحدث ظهور لها بخاصية الحالات "الإستورى" من حفلها بممشى أهل مصر أمس .

وشاركت هيفاء الجمهور صور من إستعدادها قبل الحفل وكتبت عليها "اهلا بالقاهرة" ، وفيديو بخاصية الحالات "الإستورى" للحظات دخولها إلى المسرح وسط حراسه شديدة لها.

حضر الحفل مجموعة كبيره من نجوم الفن والاعلام وأبرزهم الفنانة مى عمر، درة، عبير منير، إيناس النجار وشقيقتها سيوار، والإعلامية بوسى شلبى وحليمه بولند .



يشار أن الفنانة هيفاء وهبى تنافس فى الموسم السينمائى بفيلم "رمسيس باريس" ، وتدور حول مجموعه من الأشخاص يحدث فجأة إنتقالهم إلى باريس دون معرفة الأسباب، وتتصاعد الأحداث بشكل كوميدى تشويقى .

الفيلم بطولة هيفاء وهبى، محمد سلام، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، محمود حافظ، أوس أوس، والإخراج أحمد خالد موسى .

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هيفاء وهبى السينمائية فيلم "أشباح أوروبا" الموسم الماضى ، بطولة هيفاء وهبى، أحمد الفيشاوى، مصطفى خاطر، أروى جودة والإخراج محمد عبدالرحمن حماقى .

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