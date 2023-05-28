وزير الخارجية التركي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية | صور

أدلى وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو بصوته في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التركية.

وقال وزير الخارجية أثناء التصويت: "منحت الجولة الأولى من الانتخابات درسًا للعالم بأسره في النضخ الديمقراطي. واتضح أن الأمة التركية مغرمة بالديمقراطية. آمل أن تحدث الجولة الثانية في شكل عيد الديمقراطية".

وأضاف: "استعدنا بشكل جيد للجولة الثانية، عمل جميع المرشحين. وأعطت الجولة الأولى درسًا للعالم بأسره في النضخ الديمقراطي".



بدأ التصويت لجولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التركية، التي ستجرى لأول مرة في التاريخ السياسي التركي ، في الساعة 08:00 في جميع أنحاء تركيا.

سيتمكن المواطنون من التصويت حتى الساعة 17:00 بتوقيت تركيا، في الانتخابات التي ستجرى بين الرئيس التركي المنتهية ولايته، رجب طيب أردوغان ومرشح المعارضة، كمال كليتشدار أوغلو.

وتم إنشاء أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في المجالس الانتخابية لـ 973 دائرة و 1094 منطقة في جميع أنحاء البلاد للانتخابات التي سيتم فيها تحديد رئيس تركيا الذي سيحكم البلاد لمدة 5 سنوات، وسيدلي أكثر من 60 مليون ناخب بأصواتهم في الانتخابات.