صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الأحد

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في مستهل تعاملات، اليوم الاحد، وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.51 % ليصل إلى 17,130.59 نقطة.

كما ارتفع مؤشر " EWI-EGX70" بنسبة 0.62 % ليصل إلى مستوى 3,121.03 نقطة، وكذلك مؤشر " EWI-EGX100" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 4,693.64 نقطة.

وصعد أيضا مؤشر EGX50 بنسبة 0.43 %، ليصل إلى مستوى 3,107.07 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX30 capped بنسبة 0.47 % ليصل إلى مستوى 20,449.07 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.63 %، وصولا الي 7,172.15 نقطة، وكذلك مؤشر EGX SP بنسبة 0.56%، وصولا إلى مستوى 2,806.33 نقطة.