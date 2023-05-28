شاهندة عبد الرحيم: جولة الإعادة سوف تقرر من يحكم تركيا خلال الـ5 سنوات القادمة.. فيديو

تساءلت الكاتبة الصحفية شاهندة عبد الرحيم، نائب رئيس تحرير جريدة «البوابة نيوز»، قائلة: «مين كان يصدق إن مرشح انتخابي خاسر في الجولة الأولى من الانتخابات التركية يتحول ليُصبح هو مفتاح الفوز لأحد المرشحين الآخرين فى جولة الإعادة والمقرر إجراؤها اليوم الأحد.

وأوضحت «شاهندة عبد الرحيم»، خلال برنامج «فوكاس»، المُذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن سنان أوغان خسر الانتخابات من الجولة، لافتة إلى أن جولة الإعادة فى الانتخابات التركية سوف تتم الإعادة فيها اليوم الأحد حتى الموافق 28 مايو الجاري.

وأشارت نائب رئيس تحرير «البوابة»، أن جولة الإعادة هي التي سوف تُقرر من الذي سوف يحكم تركيا خلال الخمس سنوات القادمة.

بشار إلى أن تركيا دخلت مرحلة الصمت الانتخابي عشية جولة الحسم بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وكمال كليجدار أوغلو على مقعد رئاسة البلاد، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها.

وحصل أردوغان على 49.52% من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وحصل منافسه من أحزاب المعارضة السبعة كمال كيليتشدار أوغلو على 44.88%.

ومن المقرر عقد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية اليوم الأحد.