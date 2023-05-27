بإشراف "الشباب والرياضة".. تكريم أبطال الألعاب المختلفة بجنوب الجيزة

السبت 27/مايو/2023 - 11:45 م

استضاف مركز شباب أم خنان، المهرجان الرياضي لتكريم أبطال الألعاب الرياضية في مختلف الألعاب الرياضية والأولمبية، وذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ومجلس مدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة.

وصرح المهندس مصطفى الخيال، المشرف على الاحتفالية، أن هذه الفاعلية تأتي في إطار حرص الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسى على رعاية وتكريم الأبطال في مختلف الألعاب الرياضة تشجيعا للرياضة والرياضيين.

وتابع: « يقع على عاتقنا كرجال أعمال ومجتمع مدني وأحزاب سياسية تقديم الدعم المادي والمعنوي؛ لتشجيع وتكريم الأبطال في مختلف المجالات من أجل بناء مجتمع رياضي قادر على البذل والعطاء وتحقيق إنجازات رياضية ترفع اسم مصر في الداخل والخارج ومن هذا المنطلق نقيم هذه الفعالية كجزء من رد الجميل لهؤلاء الأبطال».

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