أسدل مساء اليوم السبت، الستار، على فعاليات النسخة الـ76 لمهرجان كان السينمائي والذي انطلقت فعالياته في الـ16 من مايو الجاري، وأقيمت على مدار 10 أيام عدد من العروض الهامة لأبرز إنتاجات السينما العالمية.

وأعلنت لجنة التحكيم التي يترأسها المخرج السويدي روبن أستلوند، جوائز المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي، والتي ضمت هذا العام 21 فيلمًا من مختلف أنحاء العالم.

وفيما يلي القائمة الكاملة لجوائز مهرجان كان السينمائي 2023:

أفضل فيلم (السعفة الذهبية)

Anatomy of a Fall - جوستين تريت

الجائزة الكبرى

The Zone of Interest - جوناثان جلايزر



جائزة لجنة التحكيم

Fallen Leaves - آكي كوريسماكي

أفضل إخراج

تران آنه هونج - La Passion de Dodin Bouffant

أفضل ممثلة

ميرف دزدار - About Dry Grasses

أفضل ممثل

كوجي ياكوشو - Perfect Days

أفضل سيناريو

Monster – ساكاموتو يوجي

جائزة الكاميرا الذهبية

Inside the Yellow Cocoon Shell – ثين آن فام

أفضل فيلم قصير

27 – فلورا آنا بودا

كوير بالم

Monster – هيروكازو كوريدا