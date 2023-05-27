تفاصيل التواء برج كهرباء بأبو سمبل حتي عودة التيار من الشبكة القومية

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الإعلامي لوزاره الكهرباء، إنه نتيجة لعاصفة شديدة اليوم السبت ، حدث التواء بالجزء العلوي لاحد الابراج جهد ٦٦ كيلو فولت بخط ابوسمبل / الاصلاح ٣ والذي يغذي مدينة أبو سمبل مما أدى إلي انقطاع التيار الكهربي عن المدينة.

وأكد حمزة أنه تم علي الفور الدفع بعدد ١٨ ماكينة طوارئ من مدينة اسوان لتغذية الاحمال الهامة بالمدينة وطبقا للاولويات وعلي التوازي تم الدفع بفرق طوارئ وبرج جديد للاصلاح واعادة التغذية في اسرع وقت ممكن.

وأشار الى انه تم الانتهاء من تركيب البرج الجديد ٨٧ والبدء فى التغذية الكهربية لمدينة ابوسمبل من الشبكة الكهربية الرئيسية فى وقت قياسى غير مسبوق وفى اوقات واجواء الطقس الصعبة بالمنطقة .



وتوجه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالشكر والاشادة بكل العاملين والقيادات فى كل من الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء لما تم من مجهودات كبيرة وانجاز غير مسبوق فى احلال وتركيب برج جهد ٦٦ كيلو فولت وتامين التغذية الكهربية باستخدام ١٨ ماكينة طوارئ وذلك بسرعة الانتقال والتركيب والتوصيل لمسافة اكثر من 350 كيلومتر ليلا وفى ظل احوال جوية سيئة ورياح شديدة بكل جدية وتحمل المسئولية لتامين التغذية الكهربية لمدينة ابو سمبل.

وسيقوم وزير الكهرباء باستقبال ومكافأة هؤلاء الابطال تقديرا لمجهوداتهم الكبيرة والقيام بواجبهم على أكمل وجه .

وأشاد شاكر بالتعاون والتنسيق الرائع مع المحافظة وكل الجهات المعنية لسرعة إنجاز ماتم من عمل لتوفير التغذية الكهربية للمنطقة ، واكد التزام واستمرار رجال الكهرباء فى كل مكان بتلبية واستقرار التغذية الكهربية على ارض مصر الحبيبة ، لافتا الى استمرار المتابعة لاستقرار التغذية الكهربية خاصة فى ظل عدم استقرار الظروف الجوية بالمنطقة مع استمرار بقاء ماكينات الطوارئ بالمدينة لحين الاطمئنان على استقرار الأوضاع بالمدينة والمناطق المحيطة.



كان وزير الكهرباء وقيادات القطاع وعلى رأسهم المهندس جابر الدسوقى رئيس القابضة للكهرباء والمهندسة صباح مشالى رئيس شركة نقل الكهرباء والمهندس احمد صدقى رئيس شركة توزيع كهرباء مصر العليا قد تابعوا اجراءات نقل و توصيل مولدات الطوارئ للتغذية الكهربية لشبكات التوزيع لمدينة ابوسمبل بعد وصولها تباعا من مدينة اسوان وذلك للمنشآت الحيوية وكذلك اعمال الانشاء لللبرج الجديد.

وأصدر الوزير تعليماته لقياادات القطاع بضرورة مراجعة الابراج المجاورة للبرج المنهار ومراجعة مكونات الخط والتاكد من سلامة كافة المهمات واتخاذ الاجراءات المطلوبة والضرورية لعدم تكرار هذا الحادث.



من جانبه اوضح المهندس صلاح عزت العضو المتفرغ للمنطقة الجنوبية ان اعمال الاصلاح تواصلت فور حدوث العطل حيث تم استدعاء المهمات والمعدات من مدينة اسوان واعادة التيار فورا للمنشات الحيوية والمستشفيات ومحطات الصرف ومياة الشرب ومراكز خدمات المواطنين والمخابز وغيرها فى الوقت الذى قام فيه مهندسى القطاع والعمال والفنيين لسباق الزمن لاقامة البرج الجديد واعادة توصيل التيار من الشبكة القومية .

اشار الى ان الشبكة القومية فى المنطقة فى حالة جيدة وان الحادث عارض نتيجة للاحوال الجوية والحرارة غير المسبوقة والرياح الشديدة بالمنطقة التى أدت إلى التواء احد الأبراج شبكة جهد ٦٦ كيلوفولت ( برج رقم ٨٧ ) وتم التعاون فى إصلاح البرج بالتنسيق بين فرق الطوارئ بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء والمجالس المحلية والجهات المعنية وذلك لاستكمال التوصيل لباقى عدد ١٨ مولد طوارئ والتغذية الكهربية

واكد عزت ان قطاع الكهرباء يقوم حاليا باستكمال شبكة جديدة بالكامل لجميع مناطق مصر العليا خاصة وان شبكة الجهد 33 و132 تم اقامتها مع اقامة السد العالى ومد خطوط الكهرباء لتغطى كافة انحاء الجمهورية وهى تعمل بكفاءة عالية لكنها لا تتناسب والتطورات الحديثة والتوسع فى الطلب على الكهرباء والتقنيات الحديثة لادخال الشبكة الذكية وان برنامج تغيير كافة مكونات هذة الشبكة يتضمن المحولات والخطوط ولوحات التوزيع ومحطات المحولات