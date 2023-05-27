حماقى يتألق فى احتفالية ضخمة بالقاهرة الجديدة.. صور

أحيا الفنان محمد حماقي احتفالية ضخمة داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة بحضور جماهيري من مختلف الجنسيات وذلك قبيل أيام من لقاء جمهوره بجدة والذي يستعد لإقامته يوم 2 يونيو القادم.

وتألق حماقي طوال حفله فى القاهرة الجديدة بعدد كبير من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها "زيها مين" و"لا ملامة" ، "من قلبي بغني" ،"م البداية" ، "أحلى حاجة فيكي" و" "هوا دا حبيبي" و "جمالها استثنائي" و" أم الدنيا" .. وغيرها ممن اشاعات البهجة .. بالإضافة لأحدث أغانيه منهما "أدرنالين " و"قلبي حبك جدا جدا" .. واختتم بـ "أم الدنيا " التى اشعلت المزيد من آجواء الإثارة وحماس الجمهور على مدى اكثر من ساعة ونصف الساعة.

حرص حماقى على توجيه كلمة شكر لكل من ساهم في إنجاح الحفل بداية من الجمهور الذى تجاوب معه بشكل رائع ومرورا بإدارة اعماله بالإضافة الى آجواء الإضاءة لـ وليد الحريري.