قوات الاحتلال تعتقل شقيقين فلسطينيين بعد اقتحام منزلهما في المنطقة الجنوبية بالخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، شقيقين فلسطينيين بعد اقتحام منزليهما وتفتيشه في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، أن الاحتلال قام بمداهمة وتفتيش منزل الشقيقين، كما دمر الاحتلال محتويات المنزل، واعتقل جنود الاحتلال الشقيقين أيمن وأنس صابر الزرو.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، المعلمة جهاد عبيدة نخلة بعد مداهمة منزلها في مخيم الجلزون شمال رام الله بالضفة الغربية.

كما اقتحم عدد كبير من جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم الجلزون شمال رام الله، معززين بعدد من الآليات العسكرية، ونشر الاحتلال جنوده في شوارع البلدة، وقام الاحتلال بمداهمة عدة منازل داخل المخيم.

واقتحم الجيش الإسرائيلي بلدتي عزون وجيوس، وداهم جنود الاحتلال عدة منازل داخل بلدة عزون، وحاصرت قوة خاصة من جيش الاحتلال منزل المواطن الفلسطيني أشرف سليم، وقام جنود الاحتلال بتفتيش المنزل والعبث بمحتوياته.