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السبت 27 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

الأربعاء.. جلسة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي بالحوار الوطني

جانب من جلسات الحوار
جانب من جلسات الحوار الوطني
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قرر مجلس أمناء الحوار الوطني في اجتماعه اليوم، عقد جلسة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي، لمناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار الوطني في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه. رئيس الجمهورية.
وبحسب بيان نشر على الصفحة الرسمية للحوار الوطني على فيسبوك، "سيتم عقد الجلسة، يوم الأربعاء المقبل ، حيث تبدأ في تمام الساعة 12 ظهراً، وذلك بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر".

يأتي ذلك استجابة من إدارة الحوار الوطني لدعوة الرئيس السيسي بمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.

إدارة الحوار الوطني التعليم والبحث العلمى الصفحة الرسمية للحوار الوطني دعوة الرئيس