قافلة بيطرية لجامعة كفر الشيخ ضمن مبادرة حياة كريمة

شهدت قرية المرازقة التابعة لمركز قلين، قافلة طبية بيطرية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتعاون مع الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، فى إطار التعاون المستمر والمثمر بين مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ وكلية الطب البيطري بكفر الشيخ وضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

يأتي ذلك باشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري، والدكتور بسيونى هلهل، عميد الكلية، وبحضور الدكتور محمود موسى، وكيل الكلية، والدكتور عبد الستار شعوط، مدير إدارة الرعاية، والدكتور محمود غالب.

قال الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري وقع الأطباء من أساتذة الجامعة الكشف البيطري، وتقديم العلاجات اللازمة ل 90 حالة باطنة، و 105 حالة تناسليات، و 3 حالات جراحة، و 2000 دواجن

ووجه الشكر لكل من ساهم في نجاح هذا العمل، دكتور محمد أبو سلامة، مدير إدارة قلين، ودكتور ابراهيم بنات، مدير وحدة المرازقة، و دكتورة مروة حيدر، رئيس قسم الإرشاد، والأطباء والمعاونين بادارة قلين المشاركين بالقافلة.

وأضاف بشار، شهد سوق الطيور بسيدي سالم، أعمال التقصي النشط والترصد لمرض انفلونزا الطيور، وتم أخذ 40 عينة من الطيور والبيئة المحيطة وجارى إرسالها إلى المعمل المرجعى للفحص.

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