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السبت 27 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انطلاق المرحلة الثانية من حملة طرق الأبواب "بلدى أمانة" بالدقهلية

جانب من التدريب
جانب من التدريب
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نظم المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، برئاسة الدكتورة أمينة إبراهيم شلبي، مقررة الفرع، اليوم السبت، دورة تدريبية استهدفت 70 رائدة ومتطوعا وميسرة من المشتركين في الحملة، وأيضا 15 من الأئمة والواعظات وذلك في إطار إطلاق المجلس القومي للمرأة المرحلة الثانية من الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدي أمانة".
تولى التدريب الدكتورة أمينة شلبي مقررة الفرع، والنائبة المهندسة مرفت عازر، عضو مجلس النواب، والشيخ الدكتور محمد إبراهيم سليمان، رئيس قسم الثقافة والإرشاد الديني بمديرية الأوقاف بالدقهلية، والشيخ أحمد شرف الدين،  إمام وخطيب مسجد النصر.
وتضمن التدريب؛ التعرف علي كيفية نشر رسائل الحملة بطريقة سهلة وبسيطة، التي تهدف إلى رفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع في ظل الأزمات العالمية، عن طريق تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين.
يذكر أن انطلاق المرحلة الأولى من الحملة الممتدة لطرق الأبواب سيتم تنفيذها بعدد من قرى محافظات مبادرة حياة كريمة، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وعدد من القرى المختارة من خارج المبادرة.

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الأوقاف الدقهلية المجلس القومي للمرأة بالدقهلية مديرية الأوقاف مبادرة حياة كريمة