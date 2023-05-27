انطلاق المرحلة الثانية من حملة طرق الأبواب "بلدى أمانة" بالدقهلية

نظم المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، برئاسة الدكتورة أمينة إبراهيم شلبي، مقررة الفرع، اليوم السبت، دورة تدريبية استهدفت 70 رائدة ومتطوعا وميسرة من المشتركين في الحملة، وأيضا 15 من الأئمة والواعظات وذلك في إطار إطلاق المجلس القومي للمرأة المرحلة الثانية من الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدي أمانة".

تولى التدريب الدكتورة أمينة شلبي مقررة الفرع، والنائبة المهندسة مرفت عازر، عضو مجلس النواب، والشيخ الدكتور محمد إبراهيم سليمان، رئيس قسم الثقافة والإرشاد الديني بمديرية الأوقاف بالدقهلية، والشيخ أحمد شرف الدين، إمام وخطيب مسجد النصر.

وتضمن التدريب؛ التعرف علي كيفية نشر رسائل الحملة بطريقة سهلة وبسيطة، التي تهدف إلى رفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع في ظل الأزمات العالمية، عن طريق تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين.

يذكر أن انطلاق المرحلة الأولى من الحملة الممتدة لطرق الأبواب سيتم تنفيذها بعدد من قرى محافظات مبادرة حياة كريمة، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وعدد من القرى المختارة من خارج المبادرة.

IMG-20230527-WA0181

IMG-20230527-WA0182

IMG-20230527-WA0176

IMG-20230527-WA0144

IMG-20230527-WA0178

IMG-20230527-WA0172

IMG-20230527-WA0140

IMG-20230527-WA0136

IMG-20230527-WA0137

IMG-20230527-WA0138

IMG-20230527-WA0132

IMG-20230527-WA0191

IMG-20230527-WA0160

IMG-20230527-WA0162

IMG-20230527-WA0130

IMG-20230527-WA0155

IMG-20230527-WA0188

IMG-20230527-WA0158

IMG-20230527-WA0183