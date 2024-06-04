محافظ كفرالشيخ يتفقد أعمال تطوير وتوسعة شارع صلاح سالم

تفقد، اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، أعمال تطوير وتوسعة شارع صلاح سالم، أحد أهم الشوارع وسط «عاصمة المحافظة»، بطول 700 متر، وعرض 30 متر، بدايةً من ميدان النصر حتى مسجد الشهداء.

تتضمن أعمال التطوير توسعة ورصف الشارع في الاتجاهين، وتركيب الإنترلوك، وإنشاء أرصفة جديدة، وإعادة تأهيل المرافق من شبكات الصرف الصحى والمياه والغاز والإتصالات، بالإضافة إلى تركيب منظومة إنارة حديثة، وزراعة وتجميل جانبى الشارع بمساحات خضراء، وذلك ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالى 2024-2023، وفي إطار تنفيذ مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتطوير عواصم المحافظات.

جاء ذلك بحضور اللواء دكتور سامح العزب، مدير الإدارة العامة للمرور، وأحمد عيسي، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أن أعمال تطوير شارع صلاح سالم تأتى ضمن خطة شاملة لتطوير مدينة كفرالشيخ «عاصمة المحافظة»، والتى تتضمن أيضًا تطوير العديد من الشوارع والميادين الأخرى، ومن بينها «شارع الجمهورية، وشارع صلاح سلامة، وشارع الحرفيين، وشارع الدستور، وشارع ممدوح صقر، وشارع الثورة، وشارع دنشواى، وشارع عرابى»، هذا بالإضافة إلى منطقة الأوقاف، ومنطقة المزلقان الأوسط، فضلاً عن تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمدن المحافظة.

كلف محافظ كفرالشيخ، بالإسراع فى تنفيذ أعمال التطوير وفقًا للمواصفات المحددة والجداول الزمنية المقررة، مع مراعاة جودة التنفيذ والتنسيق الحضارى للشوارع، وتكثيف أعمال الرقابة على تنفيذ الأعمال، بما يتناسب مع الهوية البصرية، وإنجاز أعمال الإنترلوك طبقًا للمواصفات الفنية المطلوبة، كونه أحد أهم عناصر التطوير الحضارى للمحافظة.

أكد محافظ كفرالشيخ، أنه يتم متابعة المشروعات التى تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، ومتابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية الحالية للعام المالى 2024-2023، وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعيًا، ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة، مشيرًا إلى إستمرار أعمال رفع الكفاءة والتطوير التى تشهدها مختلف الطرق بمراكز ومدن المحافظة، تحت إشراف مديرية الطرق بكفرالشيخ، والهيئة العامة للطرق والكبارى، فى إطار خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازى مع كافة القطاعات الأخرى.

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