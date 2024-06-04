خلال 24 ساعة.. ضبط 990 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 24174 مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:

1239 مخالفة السير بدون تراخيص.

20 دراجة نارية مخالفة.

9003 مخالفات تجاوز السرعة المقررة.

15 مخالفة موقف عشوائى.

990 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

يأتي ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .