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السبت 27 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الدفاعات الروسية تعترض صواريخ كروز وهيرماس وطائرات مسيرة أوكرانية

تدمير صاروخي كروز
تدمير صاروخي كروز
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض وتدمير صاروخي كروز "ستورم شادو" بريطانيي الصنع و19 صاروخا طراز "هيمارس".
وذكرت الوزارة في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) أن أنظمة الدفاع الجوية الروسية اعترضت صاروخي كروز بعيدة المدى من نوع ستورم شادو و19 قاذفة صواريخ متعددة من طراز هيمارس وصاروخين من طراز هارم مضادة للرادار، خلال 24 ساعة الأخيرة.
وأوضح البيان أن الدفاعات الروسية دمرت 12 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق متفرقة في دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين ومنطقة زابوروجيه.

الدفاع الروسية تدمير صاروخي كروز هيمارس روسيا