الصحة: الكشف على 968 مواطنا في قافلة طبية بدشنا ضمن “حياة كريمة”

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق قوافل طبية، اليوم السبت، في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



تابع الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا ، فعاليات القافلة الطبية المجانية التى نظمتها مديرية الصحة والسكان بقرية العطيات التابعة لمركز دشنا، وذلك ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان

كما تابع "تاوضروس" عمليات الكشف بالعيادات المختلفة، مشيرا إلى أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد 968 مواطن فى 6 تخصصات طبية بواقع " 360 حالة طب أطفال ، 280حالة أمراض باطنية ، 205 حالة طب وجراحة العيون ، 50 حالة تنظيم الأسرة ، 43 حالة تنظيم الأسرة ، 30 حالة جراحة عامة " فضلا عن إجراء فحوصات معملية لـ41 حالة.

أضاف وكيل وزارة الصحة بقنا، أنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل وصرف الأدوية بالمجان، وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، فإن القافلة قدمت أيضا خدمات التوعية حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية و طرق الوقاية من الأمراض المختلفة ، حضرهما 101 مواطنا .

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