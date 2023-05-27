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السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

التعليم تكشف تفاصيل تبديل امتحان لطلاب الدبلومات الفنية بقنا

د.رضا حجازي وزير
د.رضا حجازي وزير التربية والتعليم
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كشف شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الفني عن تفاصيل واقعة فتح مظروف الامتحان التحريري لمادة الرياضيات العامة اليوم داخل احدى لجان محافظة قنا بدلا من مظروف امتحان التربية الدينية للتعليم الصناعي.

من جهته وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على الفور بإحالة المسئولين في المطبعة وكافة المسئولين المتسببين في هذا الخطأ للتحقيق العاجل بالشئون القانونية بالوزارة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور رضا حجازي تابع أيضا فور حدوث الواقعة، كافة الاجراءات الخاصة بتسليم امتحان مادة التربية الدينية لطلاب اللجنة مع منحهم الوقت المخصص للامتحان بالكامل، بالتوازي مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة، بالاضافة إلى طباعة الامتحان البديل لمادة الرياضيات العامة وتوزيعه في اليوم المخصص له وفقا لجدول الامتحانات.

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