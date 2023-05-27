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السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

توريد 256 ألف طن قمح بموسم الحصاد الجديد في البحيرة

توريد القمح
توريد القمح
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أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على استمرار توريد محصول القمح لموسم 2023 ، وإلتزام المحافظة بتنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء للوصول إلى الكميات المستهدفة وتذليل أي تحديات أو معوقات في هذا الشأن، مع تقديم كافة الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف.

وأشارت نائب المحافظ إلى أن شون وصوامع المحافظة والبالغ عددها 39 شونة وصومعة ومركز تجميع بنطاق المحافظة ، قد استقبلت 256 ألف طن قمح حتى صباح اليوم من إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام التى تبلغ 335830 ، مؤكدة إنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة وضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم،  مع استمرار متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال التواصل مع الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح يوميا بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة .

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