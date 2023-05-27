الدبلومات الفنية 2023.. “التعليم”: اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه محاولات الغش

انطلقت صباح اليوم السبت الموافق 27 / 5 / 2023 الامتحانات التحريرية لطلاب الدبلومات الفنية، (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، وفق الجدول المعتمد، وذلك في مادتى اللغة العربية، والتربية الدينية، حيث انه قد أدى اليوم عدد (715432) طالب وطالبة الامتحانات في عدد (2542) لجنة بجميع النوعيات.

وأكد الدكتور محمد مجاهد – نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن الامتحانات تسير بصورة ميسرة للطلاب والممتحنين، مع توفير كافة السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأدائهم الامتحانات التحريرية، كما أكد على تحقيق الانضباط والنظام وباتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول.

كما تواصلت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام الوزارة مع جميع غرف العمليات بالمديريات التعليمية، وذلك للوقوف على مدى الاستعداد لأداء الامتحان اليوم، ووصول مظاريف الأسئلة إلى جميع اللجان، وتذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه لجان سير الامتحان.

فى سياق متصل، قام الدكتور محمد موسى عمارة رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية والاستاذ هاشم علي جامع نائب رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، بتفقد عدد من اللجان ومنها: لجنة مدرسة 6 أكتوبر الفنية الصناعية المتقدمة بالحى الرابع، لجنة مدرسة الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بالحى 11، لجنة مدرسة 6 أكتوبر المتقدمة للشئون الفندقية السياحية بمحافظة الجيزة، وتم التنبيه على عدم دخول أجهزة المحمول مع الطلاب والتأكد من استخدام العصا الالكترونية.

وتم متابعة عدد (51) لجنة على مستوى الجمهورية من خلال المسئولين عن إدارة العملية الامتحانية لكافة لجان السير بجميع النوعيات (صناعى – زراعى – تجارى – فندقى).