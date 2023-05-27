الكلب بـ 100جنيه.. محافظ أسوان يخصص مكافأة مالية لأهالي منطقة العلاقى

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لمسئولى الجهات المعنية بتخصيص مكافأة فورية 100 جنيه عن كل كلب ضال يتم تسليمه للشلاتر الوسيطة بجوار المدفن المحكوم للمخلفات الصلبة بمنطقة العلاقى حيث سيتم كافة أوجه الرعاية البيطرية والغذائية للكلاب الضالة التى سيتم تجميعها بهذه الشلاتر بعيدا عن التجمعات والأحياء والمناطق السكنية.

موضحا بأن إتخاذ هذه الخطوة الجادة من المحافظة جاء بعد تعدد البلاغات وشكاوى المواطنين من حدوث حالات عقر لأطفالهم من الكلاب الضالة، ولذا تم اللجوء لهذا الأسلوب الأفضل والإنسانى لمواجهة هذه الظاهرة سواء بالسيطرة على الكلاب الضالة الغير مرخص لها داخل أماكن إيواء «الشلاتر» لإستقبالها وتوفير الرعاية البيطرية لها، وهو الذى يتوازى مع حملات التوعية والتعقيم والتطعيم، بالإضافة إلى متابعة أنواع الكلاب المرخص لها من مديرية الطب البيطرى بعد إلتزام أصحابها بتحصينها ضد السعار وأن تكون مكممة ومربوطة بطوق للسيطرة عليها.

يأتي ذلك فى إطار الإستراتيجية المتكاملة لمواجهة ظاهرة إنتشار الكلاب الضالة مما يهدد سلامة وأرواح المواطنين، مع القيام بتوفير الرعاية البيطرية لها وتحقيق السيطرة الكاملة عليها.