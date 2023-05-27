بعد تصريحات محمد فؤاد.. خالد تاج الدين: اللي يستقبلنا أحسن استقبال نشيله فوق راسنا 

أكد الشاعر الغنائي ومطرب الراب خالد تاج الدين على العلاقة القوية التي تربط مصر والسعودية وقال عبر "تويتر": "اللي يقدر فننا وفنانينا ويستقبلنا أحسن استقبال نشيله فوق راسنا، ده اسمه حب وتقدير مش حاجة تانية".

وأضاف خالد قائلا: "مهما نفختوا في الكير هتفضل علاقة مصر والسعودية غير، شكرا تركي آل شيخ للي بتعمله للفن المصري والعربي عموما".

يأتي ذلك على خلفية التصريحات الأخيرة للفنان محمد فؤاد خلال حفله في السعودية التي وجدها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي غير موفقة.

وقال فؤاد خلال الحفل رسالة إلى الجمهور السعودي : "حلم إننا نغني لأعظم ناس على وجه الأرض، السعودية ساكنة جوة قلب كل الوطن العربي، الشعب السعودي اللي علمنا يعني إيه أخلاق وكرم، وبحبكم من كل قلبي، والله ممكن أبطل الغُنا بعد الاستقبال ده".

يذكر أن خالد تاج الدين طرح مؤخرا كليب "الفيل"وهو من كلماته وألحانه، وتوزيع أمين نبيل، وماستر توما، وإخراج أيمن نور.