10 نصائح لتجنب اسمرار وتصبغات الجلد خلال الصيف

يعاني العديد من مشكلة تصبغات واسمرار الجلد خلال فصل الصيف، وهى عملية طبيعية يقوم بها الجسم كإجراء وقائي من أشعة الشمس، يحدث هذا عندما يزداد عدد الصبغات المسماة بالميلانين الموجودة تحت الجلد لتشكيل درع يحمي الجلد من الأشعة فوق البنفسجية والأضرار التى قد يسببها التعرض التراكمي لأشعة الشمس، وحيث أنه لا غنى عن الخروج للعمل أو مواجهة أشعة الشمس الحارقة لأي سبب من الأسباب، لذلك تقدم لكم "البوابة لايت" بعض النصائح التي تجنبنا الإصابة بتصبغات وحروق الجلد على المدى البعيد

1- تجنب الشمس خلال ساعات الذروة

تجنب الخروج قدر الإمكان عندما تكون الشمس في ذروتها، أي ما بين الساعة 11 صباحًا و4 مساءً، لأن حرارة الشمس تكون حارقة في هذا الوقت، ويُراعى قضاء أقل وقت ممكن في الخارج خلال هذه الساعات، مهما كان الطقس أو درجة الحرارة.

2- المشي بجانب الظل

إذا كنت مضطرًا للتواجد بالخارج خلال النهار، فيمكنك المشي بجانب الظل، بحيث تتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، ويمكنك استخدام المظلات أيضًا.

3- شرب المياه

يجب شرب ما لا يقل عن 15 إلى 20 كوبًا من الماء يوميًا لمنع الجفاف بالجسم والجلد على حد سواء، لأن جفاف الجلد يزيد فرص اسمراره وظهور التصبغات مع الوقت.

4- ضع واقي الشمس

يفضل وضع كريم واقي من الشمس بدرجة حماية فوق 30% على جميع مناطق الجلد المكشوفة قبل الخروج بحوالي 20 دقيقة، وإذا تعرض الشخص لأشعة الشمس لساعات طويلة، فلا بد من وضع الكريم الواقي من الشمس كل 3-4 ساعات مرة واحدة.

5- ارتداء النظارات الشمسية

يوصي الأطباء بارتداء النظارات الشمسية التي تحمي من الأشعة فوق البنفسجية عند الخروج أيضًا، مع اختيار مقاس العدسة الذي يغطي منطقة العين بالكامل.

6- تجنب المكياج واستخدام الألوان الفاتحة

ينصح الأطباء بتجنب وضع مساحيق التجميل تحت أشعة الشمس الحارقة، واختيار ملابس قطنية هادئة الألوان وساترة لكل الجسد، مع استخدام القبعات ونظارات الشمس في الخارج.

7- عدم تبادل الأدوات الشخصية

تجنب استخدام الأدوات الشخصية للآخرين منعًا لانتقال أو تكوّن أي فطريات جلدية، وقم بالاستحمام بماء دافئ نسبيًا لتجنب الصدمات المفاجئة للجسم من خلال التغير المفاجئ لدرجات الحرارة.

8- استخدم مقشرات لطيفة على الجلد

تجنب المقشرات التي قد تحتوي على قشور الفاكهة أو غيرها من المكونات القاسية التي قد تتسبب في تمزق بشرتك وجعلها أكثر تعرضًا للأوساخ والغبار والشمس، ويفضل أن يكون المقشر بالعسل أو الكولاجين.

9- ارتداء الملابس القطنية الفاتحة

عند الخروج من المنزل فى فصل الصيف ومع ارتفاع درجات حرارة الطقس يفضل أن ارتداء الملابس القطنية ذات الألوان الفاتحة وأيضًا يفضل تجنب ارتداء الملابس المكشوفة في فترة النهار التي يتواجد فيها أشعة الشمس.

10- احمي جلدك تحت الثياب وفي السيارة

إذا كنت تتعرّض لأشعة الشمس المباشرة من خلال النوافذ خاصة خلال القيادة، فيرجى استعمال الستائر إذا أمكن أو تعتيم الزجاج أو استعمال زجاج عاكس لأشعة الشمس، مع ارتداء قفازات ملائمة أثناء القيادة.