أستاذ تخطيط: الدولة تنفذ 18 تجمعا سكنيا للوفاء باحتياجات أهالي سيناء

قال الدكتور سعيد حسانين، أستاذ التخطيط العمراني، إنَّ هناك 3 محاور أساسية للتطوير العمراني في سيناء خاصة الإنشاءات والإسكان وكافة المرافق والخدمات المتنوعة، موضحًا أن البعد الأول تناول معالجة المناطق المتردية والتي عانت من مشاكل عمرانية بها.

وأضاف «حسانين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أنَّ الدولة استهدفت تطوير المرافق بالمناطق التي عانت من فقر الخدمات في سيناء، ضمن خطتها الشاملة لتنمية هذه المنطقة، ليتم تنفيذ وحدات إسكان اجتماعي.

وتابع: «الدولة اهتمت بتوفير تجمعات تناسب الإسكان للمواطنين المحليين بالدرجة الأولى وكذلك السكان الذين يمكن انتقالهم لهذه الأماكن ليتم تنفيذ 4،300 منزل بدوي بجانب تنفيذ 18 تجمعا سكنيا للوفاء بمتطلبات الإسكان لمختلف الفئات».