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الجمعة 26 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

ضمان حياة كريمة تليق بالمواطن.. 7 أهداف ضمن الحوار الوطني

الحوار الوطني
الحوار الوطني
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عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا حول أهداف الحوار الوطني، التي يسعى إلى العمل عليها في جلساته خلال الفترة المقبلة.

وجاء في أهداف الحوار الوطني، حسب ما استعرضت القناة:

- تحديد أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة.

- الوصول لحلول للقضايا الأكثر إلحاحًا التي تهم المواطن المصري.

- الكشف عن كوادر مؤهلة في كل النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

- ضمان حياة كريمة تليق بالمواطن المصري والنقاش حول آليات تحقيقها.

- دعوة أطياف المجتمع المختلفة للتحاور والجلوس على طاولة واحدة.

- دعم جهود التوافق عن طريق بناء جسور الثقة والاحترام المتبادل.

- الحوار الوطني يضمن حق الجميع في المشاركة والتنمية.

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