الرئيس الصيني يلتقي بـ«بلينكن» لتخفيف حدة التوترات بين بكين وواشنطن

يلتقي الرئيس الصيني، شي جين بينج، اليوم الجمعة، وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في إطار زيارة يقوم بها بلينكن للصين، وفقًا لما أفاد به مسؤولون في بكين وواشنطن.

تأتي هذه الزيارة في سياق تحاول فيه القوتان الاقتصاديتان الكبريتان في العالم التخفيف من التوترات بينهما، وفقًا لوكالة "فرانس برس".

أعلن وزير الأمن العام الصيني وانج شياوهونج، الذي التقى بلينكن خلال زيارته لبكين، عن "لقاء مرتقب مع شي"، حسبما أكد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية.

وفي وقت سابق، اتهمت بكين واشنطن بـ"إثارة مستمرة للتوترات الإقليمية، وتشديد العقوبات أحادية الجانب وفرض حصار تكنولوجي على الصين".