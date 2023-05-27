وصول 63 ألف طن قمح روسي لميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 76000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 729 شاحنة و88 سيارة حيث شملت حركة الواردات 68500 طن بضائع ، 367 شاحنة و76 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع ، 362 شاحنة و 12 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين ANTHEA وعلى متنها 63 الف طن قمح روسي حيث قامت الجهات المختصة بالميناء باتخاذ اللازم من اجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بدخول السفينة وتفريغها وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين امل والقاهرة وغادرت السفينتين بوسيدون اكسبريس و الحرية2 .

كما يشهد ميناء نويبع تداول 4400 طن بضائع و 350 شاحنة حيث استقبل الميناء اليوم السفينتين ايلة وبريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول / سفر) للسفن الثلاث وهي ايلة، سينا وبريدج.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1720 راكبا بموانيها .